Recorder dezvaluie cum se duc milioane de euro de la alianta de guvernare catre unele televiziuni si site-uri de stiri

Miercuri seara, jurnalistii de la Recorder au publicat o investigatie in care arata cum se duc milioane de euro de la PSD si PNL predilect catre Antena 3, Digi 24, Romania TV, Realitatea si B1 TV si unele site-uri de stiri fara ca sa fie clar ce cumpara partidele cu acesti bani.Potrivit Recorder, posturile TV iau aproximativ 90% din banii cheltuiti de partide in anumite institutii de presa. Doua firme intermediare, Vertigo si All Media, iau bani de la PSD si PNL. Impreuna, cele doua partide de ... citeste toata stirea