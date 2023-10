Guvernul a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta care reglementeaza activitatea salilor de jocuri de noroc. Acesta prevede schimbari importante precum taxe mai mari, interzicerea alcoolului in salile de jocuri, mai putin spatiu de reclame si obligatia operatorilor sa aiba sediul social in Romania.Potrivit OUG taxele anuale pentru licente vor creste:Pentru jocurile loto: 200.000 euro Pentru pariurile mutuale: 65.000 euro Pentru pariurile in cota fixa: 200.000 euro Pentru pariurile in ... citeste toata stirea