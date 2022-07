Refugiatii ucraineni au pompat un miliard de euro in economia Romaniei. Un efect neasteptat al razboiului de peste granita

Razboiul din Ucraina genereaza profit nou pentru Romania. Refugiatii ucraineni au pompat un miliard de euro in economia romaneasca.Peste un milion 300.000 de ucraineni au intrat in Romania in ultimele patru luni. 100.000 au si ramas la noi. Datele ZF arata ca un refugiat cheltuie lunar, in medie, cam cat un roman. Ucrainenii au dat astfel un impuls consumului si business-urilor locale, de la producatori de bunuri la benzinarii, si de la restaurante la imobiliare. ... citeste toata stirea