Romanii care doresc sa vanda o locuinta nu vor mai fi scutiti de plata impozitului, deoarece plafonul neimpozabil existent inainte a fost eliminat.Prevederea legala este valabila din acest an si a intrat in vigoare dupa ce plafonul neimpozabil a fost eliminat.Venitul obtinut din vanzarea unei locuinte va fi impozitat, indiferent de valoarea locuintei, iar valoarea impozitului se va stabili in functie de perioada in care ... citeste toata stirea