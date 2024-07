Reinventarea combinatului Carbochim: de la hale peste care timpul si-a pus amprenta, la spatii moderne si tehnologii care fac mai usoara munca angajatilor

Cluj-Napoca este orasul cu cea mai dinamica dezvoltare si s-a consacrat in ultimii ani drept hub IT si de inovatie si loc preferat pentru locuire si distractie. Se vorbeste insa mai putin despre ce are orasul de oferit din punct de vedere industrial, desi evolutiile recente sunt interesante si deschid noi perspective pe acest front. Poate cel mai reprezentativ exemplu este fabrica Carbochim, cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania, despre care merita sa povestim cum a ... citește toată știrea