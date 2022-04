Reprezentant platforma imobiliara: "Piata, ca investitie, si-a pierdut mult din atractivitate, dar prezinta in continuare oportunitati"

Piata imobiliara ca investitie si-a pierdut din atractivitate, in conditiile in care preturile de achizitie au crescut in ultimii ani, insa cele de inchiriere au ramas, in linii mari, la acelasi nivel, spune Daniel Crainic, director de marketing al platformei Imobiliare.ro, citat de ZF.ro. Piata prezinta in continuare oportunitati de investitie si protejare a economiilor, iar Clujul, cel mai scump oras din tara pe piata rezidentiala, ramane printre orasele atractive."Investitiile imobiliare ... citeste toata stirea