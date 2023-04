O angajata a retailerului Auchan, sanctionata cu diminuarea salariului, a invins compania la Tribunalul Cluj. Decizia de sanctionare a angajatei a fost anulata, iar femeia a primit daune morale in valoare de 2000 de euro.Tribunalul Cluj a dispus, in data de 12 aprilie 2023, anularea deciziei Auchan de a sanctiona salarial o angajata. In urma acestei decizii a instantei, femeia trebuie sa primeasca de la Auchan Romania "diferenta dintre salariul primit anterior sanctionarii si indemnizatia ... citeste toata stirea