Retailerul german Lidl deschide magazin in Apahida, cu 135 de locuri de parcare.Reteaua de magazine a anuntat ca deschide doua magazine noi in Romania, in Giurgiu si Apahida, astazi. "Lidl Romania inaugureaza doua magazine, in Giurgiu si comuna Apahida, judetul Cluj, pe data de 9 iunie. Odata cu deschiderea celor doua magazine, se vor crea peste 45 de noi locuri de munca", a anuntat compania. ... citeste toata stirea