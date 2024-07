Retailul, vedeta investitiilor in 2024. Clujul continua sa fie pe radarul investitorilor si atrage o investitie uriasa!

Retailul, vedeta investitiilor in 2024. Ce proiect major se anunta la Cluj-NapocaPiata romaneasca de retail ofera in continuare oportunitati pentru noi investitii si pentru intrarea unor noi jucatori anul acesta, care se anunta foarte dinamic comercial. Retailul continua astfel trendul ascendent, dupa ce anul trecut tranzactiile de investitii in piata de retail le-au depasit, in premiera, pe cele de pe piata de birouri, un lucru greu de imaginat in urma cu cativa ani, sunt de parere ... citește toată știrea