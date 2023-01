Retrospectiva: 2022 a fost an cu recorduri in piata muncii, iar Clujul e prezent in topul oraselor cu cele mai multe oferte. Vezi care au fost job-urile cu cele mai mari salarii

Companiile incetinesc ritmul de recrutare la inceput de an si vor pune tot mai mult accent pe dezvoltarea echipei pentru a acoperi nevoile de crestere, estimeaza reprezentantii platformei BestJobs. Deficitul de specialisti si incertitudinile economice vor accelera strategiile de retentie a angajatilor, dar anul trecut a fost unul bun pe piata muncii. Clujul e prezent in topul oraselor cu cele mai multe oferte.2022 a fost anul recordurilor in recrutare, cu peste 400.000 de locuri de munca ... citeste toata stirea