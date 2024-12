Retrospectiva economica a anului, realizata de economistii de la UBB-FSEGA: Au crescut veniturile populatiei, deficitul bugetar e major, inflatia a scazut, dar Romania e pe primul loc intre tarile UE la scumpiri

A fost un an marcat de cresterea veniturilor reale ale populatiei, o scadere moderata a inflatiei, respectiv un deficit bugetar major care va trece cel mai probabil si de pragul de 8,5%, arata analiza de final de an a cercetatorilor de la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor.Acestia au realizat calendarul economic al anului:Dupa revenirea spectaculoasa a economiei Romaniei in perioada ... citește toată știrea