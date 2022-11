Rezidentiale de Cluj-Napoca: Preturile medii cerute pe apartamentele din oras au ajuns la 2400 de euro in trimestrul III, cele mai mari din tara. Locuintele sunt mai scumpe cu 22% fata de acum un an, cel mai semnificativ avans la nivel national (Raport)

Cu o valoare de 2.400 de euro pe metru patrat, Cluj-Napoca ocupa primul loc in clasamentul celor mai mari preturi (medii) solicitate pentru apartamentele scoase la vanzare in principalele orase. Cel mai semnificativ avans la interval de un an a avut loc in Cluj-Napoca (+22,5%). Tot in Cluj se puncteaza si cea mai mare diferenta de pret fata de acum doi ani: +33,3%.In trimestrul trei al anului in curs, la nivel national, pretul proprietatilor rezidentiale din Romania s-a depreciat cu 1,8% fata ... citeste toata stirea