Banca Transilvania a avut in primele noua luni ale anului ritmuri de crestere a bazei de clienti si operatiunilor semnificativ peste media sectorului.Datorita dimensiunii business-ului si volumului de operatiuni, BT este principalul procesator de plati, operatiuni si tranzactii cu numerar, cu costuri reduse pentru clienti.Perioada iulie - septembrie a fost cel mai bun trimestru din acest an privind finantarile pentru locuinte: nivelul aprobarilor arata crestere de 22% in primele noua luni ... citeste toata stirea