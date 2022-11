Risca Romania o lipsa de carburanti de pe 5 decembrie? Ce declara ministrul Energiei

Moment decisiv pe piata petrolului dsaptamana iviitoare. Embargoul impus de Uniunea Europeana asurpa titeiuluo rusesc adus pe mare intra in vigoare pe 5 decembrie. Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, da asigurari ca masura nu va duce la un deficit de carburanti pe piata din Romania. Intre timp, in tara, carburantii s-au ieftinit din nou, marti, 29 noiembrie. Motorina coboara iar spre pragul de opt lei pe litru.Moment decisiv pe piata mondiala a petrolului saptamana viitoare, ... citeste toata stirea