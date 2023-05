Construieste-ti cariera alaturi de cel mai mare dezvoltator de proiecte mixte din Romania, participand la programul de internship "Rising Stars at IULIUS", desfasurat in orasele Cluj, Timisoara si Iasi! Daca esti pregatit sa contribui la initiative cu impact in comunitate si sa dobandesti noi cunostinte in domeniile leasing, marketing, audit, financiar, economic si tehnic, aplica pana pe 8 mai, aici!Si in acest an, studentii din anii terminali si masteranzii au oportunitatea de a pune in ... citeste toata stirea