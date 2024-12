RIVUS, inchiriat deja peste 50%. Ce branduri s-au anuntat deja in noul centru de lifestyle al Clujului si ce urmeaza

RIVUS, proiectul deregenerare urbana dezvoltat de grupul IULIUS pe fosta platformaindustriala Carbochim din Cluj-Napoca, se afla in prezent in faza de obtinere aautorizatiei de construire si, in paralel, se deruleaza procesul de inchirierea suprafetelor de retail. Reprezentantii grupului au declarat ca, pana in acestmoment, pentru aproximativ 50% din spatiile disponibile au fost agreatedeja parteneriate. Cu o investitie de peste 500 de milioane de euro,realizata de IULIUS si ... citește toată știrea