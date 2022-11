RO Concept OSCAR - de 5 ani partenerul tau de franciza

Luna aceasta se implinesc cinci ani de cand RO Concept OSCAR este partenerul de business al celor care vor sa isi deschida o benzinarie in franciza. RO concept OSCAR a reprezentat pasul natural al intrarii OSCAR Downstream in zona B2C, ducand astfel valorile si calitatea carburantilor OSCAR in segmentul benzinariilor independente.RO concept OSCAR este un brand conceput si implementat ca o prezenta moderna si prietenoasa cu soferii, ce include carburantii OSCAR - ACTIS si FORTIS, dar si ... citeste toata stirea