ROBOR 9 noiembrie 2022: Indicele bancar, in scadere usoara

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut miercuri la 8,13%, de la 8,14% valoarea inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a inceput anul 2022 la 3,02%, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%. Cresterea indicelui la nivelul actual a inceput in data de 24 februarie, cand Rusia de declarat razboi ... citeste toata stirea