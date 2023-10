Oficiul european de statistica informeaza ca rata anuala a inflatiei din Zona Euro a fost de 4,3% in septembrie, in scadere de la 5,2% in august.La nivelul Uniunii Europene, inflatia anuala a fost de 4,9% in septembrie 2023, in scadere de la 5,9% in august.Cele mai scazute rate anuale au fost inregistrate in Olanda (-0,3%), Danemarca (0,6%) si Belgia (0,7%). La polul opus, cea mai mare inflatie anuala a fost in Ungaria (12,2%), ... citeste toata stirea