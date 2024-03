Romania a depasit anul trecut Ungaria la PIB/ cap de locuitor exprimat in standardele puterii de cumparare, arata estimarile publicate azi de Eurostat, biroul statistic al UE.In 2023, produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, exprimat in standarde de putere de cumparare, varia intre 64% din media UE in Bulgaria si 240% in LuxemburgConform datelor pentru 2023, Romania se situeaza la 78% din media UE, in crestere fata de anul trecut, si a depasit Ungaria la acest indicator, tara vecina ... citește toată știrea