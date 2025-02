Romania a depasit tari importante din Europa in topul salariilor minime raportare la puterea de cumparare

In anul 2025, salariul minim brut lunar a ajuns sa fie de 1.000 de euro in zece din cele 22 de tari ale Uniunii Europene, iar diferenta se reduse atunci cand este ajustata in functie de standardul puterii de cumparare (SPP),Conform Eurostat, incepand cu ianuarie 2025, salariul minim brut lunar in UE variaza de la 551 EUR in Bulgaria la 2.638 EUR in Luxemburg. Atunci cand sunt incluse tarile candidate, Moldova are cel mai mic salariu minim, de 285 EUR. 22 din cele 27 de state membre ale UE au ... citește toată știrea