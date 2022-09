Romania a fost la un pas de blackout energetic: "Romanii vor reduce benevol consumul"

Laurentiu Urluescu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), a declarat ca un un mare furnizor de energie din Romania a fost la un pas de a intra in incapacitate de plata, iar consumatorii au fost in pericol sa ramana fara curent."Deja sunt probleme cu lichiditatea in piata, ca urmare a decontarilor intarziate, si exista un risc mare de aparitie a blocajelor financiare. Era cat pe-aci sa avem un default (incapacitate de plata - n. r.), ceea ce inseamna un blocaj ... citeste toata stirea