Romania ar putea avea in acest an exporturi de 100 de miliarde de euro, spune ministrul Economiei

Esinta exporturilor Romaniei pentru anul acesta este de 100 de miliarde de euro, spune ministrul Economiei, Sfefan Radu Oprea. Acesta mai considera ca E-comertul este o solutie foarte comoda pentru IMM-urile romanesti si poate fi o platforma de export a produselor "Fabricate in Romania"."In 2023 am atins valoarea de 93 miliarde de Euro. Industria auto a fost principalul exportator, de aceea am sustinut pozitia ACAROM ( Asociatia constructorilor de automobile din Romania) la Budapesta la ... citește toată știrea