Romania are cea mai mare inflatie din UE! Preturile continua sa creasca pe toate planurile

In prima luna a acestui an, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Romania (7,3%), Estonia (5%) si Croatia (4,8%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei au fost Danemarca si Italia (ambele cu 0,9%),urmate de Letonia, Lituania si Finlanda (toate cu o inflatie de 1,1%).Procentul de 7.4% se reflecta in preturile de la raft. Carnea, pestele si branzeturile s-au scumpit chiar si cu 15% in ultima perioada.Nu doar inflatia afecteaza ... citește toată știrea