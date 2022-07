Romania are cele mai mari preturi din ultimii 20 de ani. Patru mici costa acum cat un kilogram de carne, iar mersul la salon este un lux

Scumpirile uriase se simt in fiecare zi, in tot ce cumparam. Un kg de carnati sau un kg de branza a ajuns sa coste 50 de lei, in unele piete din Esara, in special in cele din orasele mari. Multi dintre cei cu venituri mici nici nu se pot apropia. Micul cu mustar este tot mai mic si mai scump, iar un sandwich cu cateva felii de salam a ajuns 6 lei, in unele magazine.Banalul sandwich cu 4, 5 felii de salam de Sibiu a ajuns sa coste cel putin 6 lei in unele magazine din Cluj-Napoca.Cine vrea sa ... citeste toata stirea