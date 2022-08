Romania are peste 1,2 milioane de bugetari, anunta Ministerul Finantelor. Cei mai multi muncesc la Ministerul Educatiei si in MAI

In Romania exista 1.269.712 de posturi ocupate in institutiile si autoritatile publice, in iunie 2022, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor.Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iunie 2022, de 1.269.712, cu 5 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate de Agerpres.Din totalul celor 812. ... citeste toata stirea