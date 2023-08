Numarul beneficiarilor de pensii speciale (numite oficial pensii "de serviciu") a fost in luna iulie de 10.310 (in crestere cu 29 fata de luna iunie), conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) si citate de Agerpres si G4Media. Cei mai multi dintre ei sunt fosti magistrati. In aceasta statistica nu sunt cuprinsi pensionarii din sistemul de aparare (militari, politisti, jandarmi, angajati ai serviciilor de informatii).Un fost magistrat are si cea mai mare pensie ... citeste toata stirea