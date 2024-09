Romania, cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din UE si in luna august

Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna august pana la 2,4%, de la un nivel de 2,8% in iulie, iar Romania este, pentru a sasea luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, cu un avans anual al preturilor de 5,3%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat, citate de Agerpres.Esarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei au fost Lituania (0,8%) si Letonia (0,9%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale ... citește toată știrea