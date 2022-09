Romania e abia pe locul 10 in topul destinatiilor din Europa pentru investitii straine directe greenfield

Romania se afla pe locul 10 in topul destinatii din Europa pentru investitii straine directe (ISD) in greenfield, cu 215 proiecte in 2021, potrivit unei analize realizate de GlobalData si Investment Monitor, citata de Economedia.ro.Investitiile greenfield sunt acele investitii care se dezvolta de la zero, pe un teren care nu are deja o infrastructura existenta si unde marile companii pot construi unitati de productie.Esara noastra a inregistrat o crestere a nivelurilor de investitii cu 34, ... citeste toata stirea