Romania a devenit tara scumpirilor record, iar motivul pentru care unele produse costa dublu fata de cele din Franta este dependenta de importuri.In ultimii trei an, in Romania, alimentele s-au scumpit cu 43 de procente. Asta spune Eurostat. In timp ce media la nivel european e de 32 de procente. Avem majorari semnificative de preturi la toate produsele de baza: legume, fructe, lactate, carne sau paine. Si in foarte multe cazuri aceste cresteri de la noi sunt mult mai mari in comparatie cu ... citeste toata stirea