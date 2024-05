Romania extremelor. Topul celor mai sarace si al celor mai bogate judete din 2024. Cum au evoluat in ultimii ani judetele din Romania si care situatia Clujului, in 20 de ani a ajuns de pe 5 pe 2 la PIB/capita

Romania are acum un PIB/cap de locuitor la paritatea puterii de cumparare (PPC) de 77-78%, depasind Ungaria si Grecia (67%). "Nu mai suntem o tara saraca- la un PIB/capita de 77-78% din media tarilor europene nu mai poti fi considerat sarac", spune Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank, pentru hotnews.ro. Dar tabloul se schimba radical atunci cand intram in detalii la nivel de judet.De remarcat este ca desi Bucuresti conduce la capitolul PIB/capita, fiind urmat de Cluj, in ultimii ... citește toată știrea