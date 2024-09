Romania, in topul saraciei! 3 din 10 romani renunta la o masa ca sa-si poata acoperi cheltuielile de zi cu zi

Saracia a devenit o mare problema in Romania!Potrivit unui nou sondaj in ceea ce priveste nivelul de trai, tara noastra are mari probleme atunci cand vine vorba despre acoperirea cheltuielilor zilnice.Din cele 10 tari care au fost incluse in acest studiu printre care si Franta, Germania, Grecia si Italia, tara noastra se confrunta cu cel mai mare prag al saraciei, informeaza realitatea.net.Potrivit sondajului anual Ipsos/Secours 21,3% din populatie traieste sub pragul saraciei si 32% este ... citește toată știrea