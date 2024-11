Romania lasa angajatii fara bani: Avem cele mai mici taxe pe munca, dar ramanem cu cei mai putini bani in buzunar. De ce se intampla asta?

Romania lasa angajatii fara bani! Avem cele mai mici taxe pe munca, dar ramanem cu cei mai putini bani in buzunarSistemul fiscal din Romania lasa angajatii cu buzunarele goale, chiar daca tara se mandreste cu taxe pe munca mai mici decat alte state din regiune. In ciuda unui salariu brut de 1.000 de euro, un angajat roman ajunge acasa cu doar 590 de euro "in mana", cea mai mica valoare din cele cinci tari din regiune analizate de Ziarul Financiar. Calculele au fost facute pe baza statisticilor ... citește toată știrea