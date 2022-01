Romania normala=Romania facturilor mari. In 2021 o gospodarie a achitat in medie 500 de lei pentru utilitati

Anul trecut valoarea medie lunara a facturilor la utilitati a crescut cu 12% fata de anul anterior. In anul 2021, o gospodarie a achitat in medie 500 de lei la utilitati, asta in timp ce salariu minim pe economie a fost 1386 lei "in mana".Centru de plati -un-doi a procesat, in 2021, tranzactii in valoare de peste 3,5 miliarde de lei, in crestere cu 23% fata de 2020. Numarul de tranzactii procesate a fost cu peste 15% mai mare fata de anul precedent.Romanii au platit, in medie, 213 lei pentru ... citeste toata stirea