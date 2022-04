Romania nu mai are cei mai ieftini carburanti din UE. Preturile carburantilor in Cluj-Napoca

Preturile carburantilor au crescut constant in Romania, in ultimele trei luni. Daca la inceputul anului, benzina mai ieftina decat la noi gaseam doar in Bulgaria si Polonia, deja la final de martie, coborasem pana pe locul opt la capitolul cel mai mic pret din Uniunea Europeana.Fenomenul scumpirilor este prezent la nivel global, insa in unele tari autoritatile au luat masuri de plafonare sau de reducere a accizelor sau TVA-ului, scrie Digi 24.La sfarsitul lunii martie, lista tarilor cu ... citeste toata stirea