Romania nu poate trece la moneda euro. Nu indeplineste conditiile necesare

Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro! Aceasta este concluzia Comisiei Europene, in urma evaluarii privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta si luand in considerare factorii relevanti suplimentari pentru convergenta si integrarea economica, se arata intr-un comunicat publicat, miercuri, de Executivul comunitar.Raportul evalueaza progresele realizate de Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania si Suedia in directia aderarii la zona ... citește toată știrea