Romania, pe locul 17 in lume la emigrare. Raportul dintre romanii care pleaca in strainatate si strainii care aleg sa vina in Romania este de 6 la 1

Romania se confrunta deja de ani buni cu fenomenul emigrarii masive. O noua analiza arata ca tara noastra ocupa locul 17 la nivel global in topul emigrarii, cu peste 5.7 milioane de romani care au ales sa lucreze si sa se stabileasca in strainatate. Raportul dintre numarul emigrantilor romani si cel al imigrantilor straini care s-au stabilit in Romania este de 6 la 1, spun datele Organizatiei Mondiale pentru Migratie.Mai exact, pentru fiecare imigrant care vine in Romania, 6 romani pleaca in ... citește toată știrea