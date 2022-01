Romania, pe locul 18 intr-un clasament cu 64 de tari, care analizeaza cresterea salariului minim

In Romania, salariul minim a crescut cu 10% la inceputul anului, dar suntem inca departe de veniturile tarilor cu economii avansate. Romania ocupa locul 18 intr-un clasament cu 64 de tari, care analizeaza cresterea salariului minim fata de incepul anului 2021, realizat de platforma Picodi.com. In ceea ce priveste costul alimentelor de baza in raport cu salariul minim, Romania s-a clasat pe locul 32 din 64 de tari, inaintea unor tari precum Bulgaria, Albania si Ucraina.Analistii Picodi.com au ... citeste toata stirea