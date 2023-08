Romania ocupa ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta procentului de profesori care lucreaza cu norma intreaga si cu fractiune de norma in invatamantul primar, secundar inferior si secundar superior din totalul populatiei active, potrivit unei statistici Eurostat.Guvernul Romaniei discuta reducerea a 200.000 de locuri de munca din sectorul bugetar, circa 5.000 dintre acestea fiind si din sectorul de invatamant. Astfel, numarul de cadre didactice din nivelurile de invatamant primar, ... citeste toata stirea