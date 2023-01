Romania se afla pe locul 7 intr-un clasamentul privind cresterile salariilor minime din 67 de tari. Poti trai in Romania cu salariul minim?

Romania se afla pe locul 7 intr-un clasamentul privind cresterile salariilor minime realizat de platforma Picodi.com. In prezent, salariul minim este de 1898 lei, ceea ce reprezinta o crestere de 24,5% fata de luna ianuarie a anului trecut (1524 lei).Analistii Picodi.com au verificat cum a evoluat salariul minim in 2023 in cateva zeci de tari si daca un astfel de salariu este suficient pentru a asigura un nivel de trai minim in tarile respective.Studiul include 67 de tari in care salariul ... citeste toata stirea