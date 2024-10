Romania se afla pe marginea prapastiei economice! Datoria externa a sarit de 182 de miliarde de euro

Romania se afla pe marginea prapastiei economice, in conditiile in care datoria externa a crescut intre ianuarie-august 2024 cu peste 14 miliarde de euro, ajungand la suma totala de 182,524 de miliarde euro."In perioada ianuarie - august 2024, datoria externa totala a crescut cu 14,189 miliarde euro, pana la 182,524 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 133,389 miliarde euro la 31 august 2024 (73,1% din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,2% fata de 31 ... citește toată știrea