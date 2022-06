Romania se afla printre cele mai ieftine tari din Uniunea Europeana, alaturi de Bulgaria si la polul opus fata de Danemarca

Preturile bunurilor si a serviciilor au variatii semnificative la niveluyl Uniunii Europene, cele mai scumpe tari fiin Danemarca si Irlanda, ambele cu 40% peste media europeana, iar cele mai mici niveluri ale preturilor fiind inregistrate in Romania si in Bulgaria, cu 44% sub medie, arata Erostat.Indicele preturilor din Romania se afla la un nivel apropiat de cel din Polonia, aflata la un nivel de 40% sub media UE , si din Serbia, tara non-UE in care preturile se afla tot la 40% sub media ... citeste toata stirea