"Romania se imprumuta cu 1000 de euro pe secunda", spune Ghinea. In timp ce un "uragan economic" se apropie

O previziune fara precedent a fost lansata de unul dintre cei mai puternici bancheri americani. "Pregatiti-va! Vine un uragan economic, iar despre asta se va scrie in cartile de istorie timp de 50 de ani", spune Jamie Dimon, CEO JPMorgan."Este un uragan. Chiar in acest moment este insorit, senin, totul merge bine, toata lumea considera ca se poate descurca, dar acel uragan este chiar acolo, in viitorul foarte apropiat, venind spre noi. Noi nu stim daca este un pericol minor sau o furtuna ... citeste toata stirea