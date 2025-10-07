Editeaza

Romania se imprumuta din nou. Ministerul Finantelor a obtinut 1 miliard de lei de la bancile comerciale. Cetatenii, tot mai impovarati

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:50
Romania continua seria imprumuturilor. Ministerul Finantelor a contractat, luni, un nou imprumut de un miliard de lei de la bancile comerciale, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat. Practic, statul roman ia din nou bani cu imprumut pentru a acoperi gaurile din buget si pentru a plati datoriile mai vechi aEuro" o situatie care, pe termen lung, se transforma intr-o povara directa pentru cetateni.
