Romania tinteste 2500MW noi in sistemul energetic din 2025. Sebastian Burduja: ,,Energia este inima economiei"

Romania tinteste 2500MW noi in sistemul energetic din 2025. Mai multe investitii, printre care si Iernut, Mintia, Rastolita, Navodari si proiectele private cofinantate prin PNRR au fost enumerate de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, astazi, 6 ianuarie."Romania se afla in fata unui an decisiv pentru sectorul energetic si avem motive sa fim optimisti in ceea ce priveste finalizarea unor proiecte importante, iar fiecare MW nou in sistem va insemna sansa unor facturi mai mici la energie ... citește toată știrea