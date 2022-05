Romania va incasa trei miliarde de euro in luna iunie prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)

Romania urmeaza sa primeasca trei miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) in luna iunie.Romania ar putea incasa trei miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta, transmisa la finalul lunii mai, a declarat marti, 31 mai, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, in cadrul unei sedinte in Parlaent."Comisia Europeana are o perioada de doua luni pentru ... citeste toata stirea