Romanii aloca mai putini bani pentru concediul din 2022. Unii vor sa ramana acasa din cauza inflatiei si cresterii generale a costurilor

Unul din doi angajati din Romania va pleca in concediu in acest an cu un buget mai mic sau in cel mai bun caz egal cu cel de anul trecut, din cauza inflatiei si a cresterii generale a costurilor de trai.Romanii reduc cu 50% bugetul alocat pentru concediul din 2022, iar unii dintre ei isi propun sa ramana acasa. Romanii care merg anul acesta in concediu au bugete limitate. Potrivit unui sondaj, doar unul din trei romani are la dispozitie aceeasi suma de bani pentru vacanta, in timp ce 19% au ... citeste toata stirea