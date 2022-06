Romanii amendati in pandemie, primesc banii inapoi. Amenzile pentru necompletarea formularului de intrare in Romania, anulate

Romanii amendati in pandemie primesc banii inapoi. Amenzile pentru necompletarea formularului digital PLF de intrare in Romania se anuleaza, dupa ce Camera Deputatilor a votat astazi proiectul de lege.Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania vor fi anulate. Deputatii au aprobat, astazi, cu 282 de voturi pentru si o abtinere, un proiect de lege in acest sens. Camera Deputatilor este camera decizionala. Proiectul a fost dezbatut luni si a avut sustinerea coalitiei ... citeste toata stirea