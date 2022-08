Romanii, apasati de povara ratelor la banci. Peste 1.700 de consumatori au formulat solicitari prin intermediul Centrului de Solutionare a Litigiilor in domeniul Bancar de la inceputul anului

Peste 1.700 de consumatori au formulat solicitari in raport cu bancile si IFN-urile prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), de la inceputul anului. Majoritatea solicita gasirea unor solutii pentru reducerea ratelor, afectate de cresterea preturilor si de majorarea dobanzilor variabile. Raspunsul institutiilor de credit a venit prin scaderea la sub 4% a cererilor respinse fara un motiv obiectiv, spun reprezentantii CSALB. Valoarea ... citeste toata stirea