Romanii, campioni la consumul de alcool, potrivit datelor INS. Ocupa primul loc in UE

Romanii sunt fruntai in Uniunea Europeana la consumul de bauturi alcoolice, inregistrandu-se, fata de anul trecut, o crestere de pana la 40%.Romania ocupa primul loc in UE la consumul de alcool, romanii ajungand sa consume, pe langa bere si vin, bauturi precum gin sau rom. Magazinele si localurile s-au adaptat si au adus anul trecut, din import, aproape 6 milioane de litri mai mult decat in anul precedent, scrie Antena 3.Consumul de vin inregistreaza, de asemenea, o crestere, iar datele ... citeste toata stirea